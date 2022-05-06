«Капитана Брейхмана» вывели из эллинга

Четвертый траулер «Норебо», строящийся на Северной верфи, переведен из эллинга на открытый стапель. Судостроители планируют в течение мая завершить работы, необходимые для спуска судна на воду.

На Северной верфи продолжается подготовка к спуску на воду траулера-процессора «Капитан Брейхман». Технологическая операция по выводу судна из эллинга и перемещению на открытый стапель заняла около трех часов, рассказали Fishnews в пресс-службе верфи.

В течение мая судостроители планируют завершить на траулере формирование секций надстройки, выполнить монтаж ходовой рубки, носовой и кормовой мачт, установить три палубных крана, донные части рыбопоискового оборудования и траловые дуги, закончить окраску корпуса. После выполнения этих работ «Капитан Брейхман» переведут в док. Спуск на воду судна запланирован на конец мая — начало июня.

«Капитан Брейхман» — четвертый из десяти траулеров проекта 170701, заказчиком которых выступает группа «Норебо». Все суда строятся с применением механизма инвестиционных квот. Серию отличает архитектура корпуса, которая впервые применяется для российских промысловых судов, — капсулообразная форма носовых обводов с оконечностью типа Enduro Bow. По оценкам судостроителей, такое решение позволяет увеличить площадь рабочего пространства на борту и улучшить мореходные характеристики нового флота.

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