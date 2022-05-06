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Встреча премьер-министра Михаила МИШУСТИНА с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром БУЛАВИНЫМ. Фото пресс-службы правительства

Глава ФТС рассказал о мерах по ускорению оформления

Облегчить работу бизнеса в условиях санкций призван целый ряд решений, заявил руководитель ФТС Владимир Булавин на встрече с главой правительства. Изменились пороговые значения для отнесения участников ВЭД к сектору с минимальными рисками, по критическому импорту ввели первоочередное администрирование деклараций.

На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин рассказал о мерах, которые, как считают в ведомстве, должны упростить и ускорить таможенные процедуры. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, руководитель ФТС отметил работу с системой управления рисками. СУР простроена на субъектно ориентированном подходе. «Мы изменили пороговые значения для сектора с минимальными рисками, что позволило увеличить количество бизнеса, находящегося в этом секторе, на 3 тыс. юрлиц», — отметил Владимир Булавин.

Сейчас 15 тыс. участников ВЭД, которые отнесены к этому сектору, ввозят 80% товарных партий, и на их долю приходится 90% всех таможенных платежей. «В отношении этой категории бизнеса существенно снижена частота проведения контрольных мероприятий, и к ним потенциально применим режим автовыпуска», — обратил внимание руководитель Федеральной таможенной службы.

Автоматически регистрируется 85% всех деклараций, автоматически выпускается — 35% деклараций. «То есть практически каждая третья декларация у нас автоматически выпускается информационной системой за 2,5 минуты», — заявил Владимир Булавин.

Первоочередной порядок администрирования деклараций введен по всему критическому импорту. Сейчас досмотровые мероприятия в отношении этих товаров проводятся меньше чем в 1% случаев, привел данные руководитель таможенного ведомства.

Изменены процедуры, связанные с предъявлением сертификатов происхождения товаров и сертификатов соответствия техническим регламентам. По первой группе товаров теперь можно использовать копии документов, а по второй группе — в соответствующей графе электронной декларации просто указывать реквизиты. Это, по словам Владимира Булавина, также влияет на время таможенного оформления.

«Для того чтобы в непростых условиях повысить пропускную способность пунктов пропуска, принято решение перенести и досмотровые мероприятия, и весовой и габаритный контроль в места доставки. То есть на таможенные посты фактического контроля, которые находятся на складах и СВХ (складах временного хранения)», — рассказал руководитель ФТС.

Он также отметил, что «во всех таможенных органах действуют горячие телефонные линии. На уровне таможен еженедельно проходят встречи с бизнесом».

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