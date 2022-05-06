Новости
Ученые обсудили предстоящие исследования рек Коми. Фото пресс-службы минсельхоза республики

Реки Коми ждут «рыбный аудит»

В Республике Коми обеспокоены снижением уловов. Ученые намерены провести комплексные исследования Печоры и других рек, чтобы разработать региональную стратегию рационального использования и искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

Предстоящие исследования обсудили на совещании с участием представителей ВНИРО, Коми научного центра Уральского отделения РАН, Северо-Западного теруправления Росррыболовства, Северо-Западного филиала Главрыбвода, а также Республиканского центра обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования.

«Статистика показывает двадцатикратное снижение с 1950-х годов запасов сиговых рыб в бассейне реки Печора», — отметил заместитель руководителя Северного филиала ВНИРО Игорь Студёнов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза, в последние годы в республике наблюдается снижение и недекларирование уловов. С 2017 г. промышленный вылов сократился с 260 тонн до 110 тонн.

Участники совещания отметили необходимость усиления рыбоохраны, увеличения объемов искусственного воспроизводства и организации особо охраняемых природных территорий регионального значения для сбережения рыбных запасов. Первым шагом на этом пути должны стать комплексные биоресурсные исследования.

Северный филиал ВНИРО представил перспективные направления и районы проведения работ в бассейнах рек Печора, Мезень и Вычегда. Участники совещания рассмотрели проект программы комплексных исследований Печоры.

«По результатам исследований будет разработана стратегия рационального использования и искусственного воспроизводства водных биоресурсов», — заключила руководитель Санкт-Петербургского филиала ВНИРО Марина Мельник.

Уже в этом году исследования планируют провести на реках Колва, Нижняя и Верхняя Печора.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

Генеральный директор компании «Нерей»

Андрей ЗАБУГА

Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

Генеральный директор Russian Maritime Production Group

Алексей КИМ

Компания RMPG прочно связана с российским рынком

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

Дмитрий РЫЖОВ

Совместная работа эффективнее конфронтации

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Директор отдела продаж компании «Нерей»

Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

Все материалы

Крупным планом

Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

Тайга народная. Часть 3

Кабаны у прикормочного места

Тайга народная. Часть 2

Дома Преображенки граничат с дикой тайгой

Тайга народная. Часть 1

Гуидак. Фото предоставлено пресс-службой ТИНРО

Эти удивительные моллюски

События

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

«Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.