Реки Коми ждут «рыбный аудит»

В Республике Коми обеспокоены снижением уловов. Ученые намерены провести комплексные исследования Печоры и других рек, чтобы разработать региональную стратегию рационального использования и искусственного воспроизводства водных биоресурсов.

Предстоящие исследования обсудили на совещании с участием представителей ВНИРО, Коми научного центра Уральского отделения РАН, Северо-Западного теруправления Росррыболовства, Северо-Западного филиала Главрыбвода, а также Республиканского центра обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий и природопользования.

«Статистика показывает двадцатикратное снижение с 1950-х годов запасов сиговых рыб в бассейне реки Печора», — отметил заместитель руководителя Северного филиала ВНИРО Игорь Студёнов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхоза, в последние годы в республике наблюдается снижение и недекларирование уловов. С 2017 г. промышленный вылов сократился с 260 тонн до 110 тонн.

Участники совещания отметили необходимость усиления рыбоохраны, увеличения объемов искусственного воспроизводства и организации особо охраняемых природных территорий регионального значения для сбережения рыбных запасов. Первым шагом на этом пути должны стать комплексные биоресурсные исследования.

Северный филиал ВНИРО представил перспективные направления и районы проведения работ в бассейнах рек Печора, Мезень и Вычегда. Участники совещания рассмотрели проект программы комплексных исследований Печоры.

«По результатам исследований будет разработана стратегия рационального использования и искусственного воспроизводства водных биоресурсов», — заключила руководитель Санкт-Петербургского филиала ВНИРО Марина Мельник.

Уже в этом году исследования планируют провести на реках Колва, Нижняя и Верхняя Печора.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews