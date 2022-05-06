Аквафермеры завершили первый квартал с прибавкой

С января по март в России произвели 157 тыс. тонн продукции товарной аквакультуры. Показатель за аналогичный период прошлого года превышен на 4%, отмечает Росрыболовство.

Лидерами стали Дальневосточный федеральный округ — более 55 тыс. тонн (+9%), Северо-Западный федеральный округ — около 52 тыс. тонн (+12%) и Южный федеральный округ — 34,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Северо-Кавказском федеральном округе выращено порядка 7 тыс. тонн, в Центральном — примерно 4 тыс. тонн, в Приволжском — более 2 тыс. тонн, в Уральском — около 1,8 тыс. тонн. Объемы производства в Сибирском округе оцениваются в 780 тонн.

Традиционно основные сегменты структуры производства представлены карповыми и растительноядными видами рыб, лососевыми и осетровыми, ценными беспозвоночными (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски, иглокожие).

«Показатели производства этих видов продукции по субъектам Российской Федерации распределены неравномерно и варьируют год от года, вместе с тем обозначая стабильный рост этого сектора отрасли — порядка 10% ежегодно», — отметили в ФАР.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews