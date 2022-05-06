Участок для садков на Ладоге разыграют на торгах

В Республике Карелия приготовили участок на Ладожском озере под индустриальную аквакультуру. Заявки на предстоящий аукцион принимаются до 10 июня.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, участок площадью 16,4 га расположен вблизи северо-западного побережья озера у острова Петросара в границах Лахденпохского района. Стартовая цена лота — 55,7 тыс. рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Аукцион предполагается провести 16 июня в Санкт-Петербурге. РВУ предоставляется на 10 лет на условиях совместного водопользования.

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