Северному Кавказу рекомендовали развивать аквакультуру

Правительство утвердило Стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа до 2030 г. Планируется, что одним из локомотивов экономики макрорегиона станет агропромышленный комплекс, в том числе аквакультура.

Стратегия опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации. В документе отмечено, что АПК является важнейшим сектором экономики Северного Кавказа. Так, в 2019 г. на сельское, лесное хозяйство, охоту, рыболовство и рыбоводство приходилось 14,1% суммарного валового регионального продукта.

В стратегии предусмотрено, что и в дальнейшем агропромышленный комплекс будет одним из локомотивов экономики, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. По его информации, в регионах СКФО, за исключением Ставрополья, преобладают малые и средние хозяйства. Сельхозпроизводителям будут предлагаться готовые модели развития предприятий с единым пакетом, включающим агротехнологии, консультационное сопровождение и меры господдержки. Таким образом в федеральном округе планируется вывести на новый уровень садоводство, овцеводство, скотоводство и аквакультуру.

В разделе, посвященном экологической безопасности, в качестве одного из приоритетов отмечено оздоровление бассейна реки Терек и прибрежной акватории Каспийского моря. Основным инструментом реализации приоритетных направлений в этой сфере должны стать меры национального проекта «Экология», а также региональные проекты и программы.

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