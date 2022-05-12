В АзНИИРХ учатся проверять здоровье раков

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО отрабатывают методики прижизненной диагностики физиологического состояния речного рака. Планируется, что это поможет развитию раководства.

Над методиками трудятся специалисты сектора физиологии и биохимии АзНИИРХ. Эти способы позволяют оценивать состояние раков по гематологическим, биохимическим и иммунологическим показателям с использованием современного клинико-диагностического приборного комплекса, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала. Диагностика проводится на живых раках: после забора гемолимфы для анализа особи не теряют жизнеспособности.

«Воспроизводство раков имеет свои особенности, продиктованные тем фактом, что раки очень требовательны к условиям содержания: им необходима чистая вода, определенный температурный режим и режим кормления. Любое отклонение от нормы может негативно сказаться на результатах ракоразведения. Поэтому в процессе культивирования раков очень важен постоянный мониторинг их физиологического состояния. Точная оценка всех показателей необходима на каждом этапе технологического процесса раководства для дальнейшего прогнозирования воспроизводства ракообразных, управления их ростом и развитием», — рассказала заведующая сектором физиологии и биохимии Анна Войкина.

Работая над экспресс-диагностикой заболеваний речных раков, специалисты подробно изучают показатели специфических и неспецифических факторов клеточного и гуморального механизмов иммунитета для уничтожения вторгающихся в организм патогенов. Полученные данные планируется использовать при разработке способов борьбы с инфекционными заболеваниями ракообразных.

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