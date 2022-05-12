«Доброта» рыбинспектора стоила ему свободы

В Астрахани бывший сотрудник рыбоохраны осужден на год реального срока за попустительство браконьерам. По версии следствия, нарушители отблагодарили инспектора уловом частика.

Инцидент произошел на Волге вблизи поселка Стрелецкий. Находившийся при исполнении рыбинспектор обнаружил двух местных жителей, незаконно ловивших осетровую и частиковую рыбу.

Сотрудник рыбоохраны не пресек деятельность браконьеров и мужчины продолжили промысел, сообщили Fishnews в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области. По данным следствия, нарушители отблагодарили инспектора за бездействие рыбой частиковых видов.

Суд признал фигуранта виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ). Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права занимать определенные должности сроком на два года.

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