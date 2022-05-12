Трепанга и женьшень «тормознули» на границе

Железнодорожник из Приморского края, по данным следственных органов, пытался вывезти за рубеж партию женьшеня и трепанга. Ущерб государству оценивается примерно в 18 млн рублей. Мужчину ждет суд за покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов.

Фигурант — помощник машиниста в локомотивном депо. По данным следствия, он попытался вывезти в одну из стран Юго-Восточной Азии 410 корней дикорастущего женьшеня и 52 кг дальневосточного трепанга. Часть партии была спрятана в личном автомобиле, а другая — в конструктивных частях тепловоза, сообщили Fishnews в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ДФО.

Мужчина был задержан в результате оперативных мероприятий пограничников и таможенников. Правоохранители установили, что нарушитель действовал за денежное вознаграждение по предложению «неустановленного лица».

Уголовное дело в отношении железнодорожника направлено в суд. Ему вменяют покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов.

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