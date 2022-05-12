Россия и Китай продолжают сотрудничество на приграничных реках

Представители России и Китая обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия на сессии двусторонней комиссии по сотрудничеству в сфере рыбного хозяйства. Осенью планируется обменяться информацией о дальнейшей работе на трансграничных реках.

Об итогах 30-й сессии Смешанной российско-китайской комиссии по сотрудничеству в области рыбного хозяйства, проходившей в апреле, рассказали в Хабаровском филиале ВНИРО. Руководитель ХабаровскНИРО Денис Коцюк участвовал в переговорах.

На сессии обсуждались результаты взаимодействия сторон в области рыбоохраны, исследований осетровых и лососевых видов рыб, а также в сфере искусственного воспроизводства биоресурсов пограничных вод Амура и Уссури в 2020 и 2021 гг., рассказали Fishnews в пресс-службе Хабаровского филиала ВНИРО.

Делегации утвердили план сотрудничества на текущий год. Представители России и Китая договорились провести очередное заседание Рабочей комиссии по управлению рыбным промыслом в пограничных водах рек Амур и Уссури в ноябре 2022 г. В рамках этой встречи планируется обменяться данными по вылову осетровых рыб и осенней кеты уссурийской и верхнеамурской популяций в пограничных водах. Специалисты также поделятся информацией о результатах исследований ресурсов осетровых в пограничных водах Амура в Китае и России. Запланирован и обмен данными о выпуске молоди с рыбоводных заводов с оценкой численности и размерно-весовых характеристик, общего биологического состояния.

Также стороны намерены определить направления научного сотрудничества по изучению состояния запасов и охране ресурсов осенней кеты.

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