Отечественные рыбаки держат темп

К 12 мая российские предприятия освоили в общей сложности 1,78 млн тонн рыбы и морепродуктов — на 0,8% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне вылов составил 1,35 млн тонн (+4,7%).

Данные отраслевой системы мониторинга приводит Росрыболовство. Отмечено, что на Дальнем Востоке добыча минтая выросла на 12,4 тыс. тонн к результату на отчетную дату 2021 г., до 958,2 тыс. тонн, сельди — на 62,1 тыс. тонн, до 216,8 тыс. тонн. Объем добычи трески снизился на 10,7 тыс. тонн, до 59,6 тыс. тонн.

Вылов в Северном бассейне — 184,12 тыс. тонн — сохранился практически на уровне прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства. На промысле трески добыто 115,7 тыс. тонн (-23,9 тыс. тонн), пикши поймали 28,5 тыс. тонн (+3,67 тыс. тонн).

В Западном бассейне освоено 41,57 тыс. тонн, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Шпрота добыто 27 тыс. тонн, балтийской сельди — 12,6 тыс. тонн.

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна выловили 16 тыс. тонн, это на 20,5% ниже уровня прошлого года.

Объем добычи в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне составил 31,8 тыс. тонн — на 3,5% ниже показателя на отчетную дату 2021 г.

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 154,6 тыс. тонн (-18%).

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