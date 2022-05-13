Новгородские озера предоставят под промысел

В Новгородской области объявлен конкурс на пять озер — участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до 16 июня — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, озера площадью от 12,5 до 211 га расположены в Демянском, Хвойнинском и Мошенском районах. В границы рыболовных участков акватории включены целиком.

Одним из критериев оценки заявок станет предложенная плата за участок. Стартовые цены лотов составляют от 40 до 675 рублей. Остальные критерии — средневзвешенные показатели освоения квот и производства рыбной продукции на береговых объектах, а также численность работающих у заявителя человек за последние четыре года.

Вскрытие конвертов с заявками предполагается провести 16 июня в Великом Новгороде. Участки предоставляются на пять лет.

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