Наука проведет ревизию рыбных запасов Каспия

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО открыли сезон морских экспедиций. Почти месяц на борту НИС «Гидробиолог» они будут собирать данные о состоянии рыбных запасов в северной части Каспийского моря.

В начале мая «Гидробиолог», закрепленный за Волжско-Каспийским филиалом Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (КаспНИРХ), отправился в первый в 2022 г. рейс. В его задачи входит комплексная тралово-акустическая и сетная съемка морских сельдей, осетровых, килек, атерины и других видов рыб в Каспийском море.

Участники экспедиции оценят состояние запасов и распределение рыбных ресурсов в весенний период, а также эффективность воспроизводства морских рыб. Как сообщили Fishnews в пресс-службе КаспНИРХ, специалисты филиала будут заниматься молекулярно-генетическими, паразитологическими, микробиологическими исследованиями рыб, изучением экологических условий их обитания и состояния кормовой базы Северного Каспия. По ходу следования судна будет вестись маршрутный учет каспийского тюленя.

По плану экспедиция продлится 25 суток.

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