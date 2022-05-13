В США подвели «рыбные» итоги первого года пандемии

Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов (NOAA) опубликовало отчет о результатах работы рыбной отрасли страны в 2020 г. Отмечено, что в первый пандемийный год вылов снизился на 10,4% по сравнению с 2019 г.

Согласно отчету, в абсолютном значении рыбаки США выловили 3,81 млн тонн. При этом стоимость уловов снизилась на 14,6% по сравнению с предшествующим годом и составила 4,8 млрд долларов, сообщает корреспондент Fishnews.

Помощник главы NOAA по рыболовству Джанет Койт (Janet Coit) рассказала порталу Seafood Source, что снижение было ожидаемым и вызвано последствиями пандемии, а также шторма в Мексиканском заливе. По данным управления, вылов сокращается третий год подряд.

Главным рыбодобывающим регионом страны ожидаемо стала Аляска. На нее приходится 60,35% объемов вылова США и 30,98% его стоимости.

Вместе со снижением добычи в Соединенных Штатах произошло и некоторое сокращение подушевого потребления рыбы и морепродуктов: с 8,75 кг в 2019 г. до 8,62 кг в 2020 г.

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