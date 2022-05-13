«Антей» помогает развивать спорт в Приморье

На Русском острове во Владивостоке при поддержке группы компаний «Антей» прошли соревнования по спортивному ориентированию на кубок города. В них приняли участие почти 150 человек в возрасте от 6 до 65 лет.

Состязания были посвящены Дню Победы. Уже несколько лет подряд «Антей» поддерживает спортсменов не только в столице Приморья, но и в других регионах Дальнего Востока. Для краевой федерации спортивного ориентирования такая помощь важна в первую очередь для подготовки спортсменов на масштабные соревнования регионального и федерального уровней.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе группы компаний, соревнования состоялись в формате многодневного кросса. Участники прошли от 6 до 22 контрольных пунктов в заданной последовательности. Дистанция маршрута составляла до 6 км.

Хорошие результаты показали участники младшей возрастной группы. Первое место среди девочек заняла Мария Жидачевская, среди мальчиков — Архип Родин.

«Каждый год мы привлекаем на спортивное ориентирование детей и подростков. Еще десять лет назад участие в соревнованиях не принимали даже семиклассники, сейчас среди спортсменов первоклассники», — отметил главный судья соревнований Михаил Юрченко.

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