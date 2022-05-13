Проектам под инвестквоты расширили временные рамки

Правительство увеличило предельные сроки реализации проектов под инвестиционные квоты. Речь идет как о промысловых судах, так и о рыбоперерабатывающих заводах.

Изменения в правовую базу по инвестиционным квотам внесены постановлением правительства от 11 мая 2022 г. № 857. Предельные сроки реализации проектов под инвестквоты продлены на два года, сообщает корреспондент Fishnews. Ранее, когда программа инвестквот только запускалась, был предусмотрена возможность увеличения первоначальных рамок на год — до шести лет. Таким образом, сейчас максимальный срок реализации проектов составляет восемь лет.

«Решение позволит инвесторам, испытывающим трудности в условиях внешнего санкционного давления, избежать рисков расторжения договоров о предоставлении инвестиционных квот и продолжить начатую работу», — прокомментировали в пресс-службе правительства.

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