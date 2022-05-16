След коронавируса преграждает рыбе путь в Китай

В этом году резко выросло число обнаружений генетического материала коронавируса на упаковке российской рыбопродукции, сообщил Россельхознадзор. Ведомство выразило обеспокоенность в связи с этим и заявило, что нужно тщательно соблюдать требования и рекомендации Китая, России и ФАО.

Главное таможенное управление КНР ввело временные ограничения в отношении 12 российских рыбоперерабатывающих предприятий / судов из-за выявления генетического материала COVID-19 на упаковке рыбопродукции. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В отношении девяти объектов ограничения будут действовать в течение недели, в отношении трех объектов ограничения введены на срок от четырех до шести недель.

В текущем году количество выявлений генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 на упаковке российской рыбопродукции резко выросло, отметили в Россельхознадзоре. Китай вводил ограничения в отношении 69 российских предприятий/судов по производству, транспортировке и хранению рыбопродукции.

«Несмотря на то, что в 70% случаев продукция временно хранилась на холодильных терминалах стран ЕС и Кореи, увеличение количества случаев выявления контаминированной продукции вызывает обеспокоенность Россельхознадзора. Также обращает на себя внимание тот факт, что в 5 случаях коронавирус был выявлен на внутренней упаковке, что свидетельствует о контаминации продукции непосредственно на судне/предприятии-производителе», — заявили в ведомстве.

Россельхознадзор обратил внимание производителей продукции холодовой цепи, осуществляющих поставки в КНР, на необходимость строгого соблюдения мер по выполнению требований и рекомендаций Китая, России и ФАО по профилактике коронавируса.

Также федеральная служба сообщила, что совместно с Росрыболовством направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой внедрить меры, обеспечивающие отсутствие заболевших среди персонала российских предприятий/судов и других объектов, на которых осуществляется производство, хранение, транспортировка и перегруз российской продукции, экспортируемой в Китай.

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