Севастопольские ученые помогают исследовать «население» Меконга

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН завершили седьмую экспедицию в рамках программы по изучению экосистемы реки Меконг во Вьетнаме. Отмечено, что такие исследования проводятся впервые.

Сотрудники отдела ихтиологии и лаборатории проблем идентификации вида ИнБЮМ находились во Вьетнаме с 23 февраля по 27 апреля. За это время они провели пять полевых выездов. Выполнено 120 донных тралений, также образцы собирали в зарослях водной растительности сачками.

Всего взято около 250 проб рыб и ракообразных. Часть из них обработали во время экспедиции, в лабораториях биостанции Южного отделения российско-вьетнамского Тропического центра в Хошимине. Ученые ФИЦ ИнБЮМ уже составили уточненные списки рыб и ракообразных вьетнамской дельты Меконга, получили их количественные характеристики.

«В реках и каналах дельты нами зафиксировано более 270 видов рыб и более 30 видов ракообразных. Замечу, что списки видов продолжают пополняться с каждой новой экспедицией. Для рыб полученные данные согласуются с уже имеющимися, а в отношении ракообразных подробные исследования таксономического состава проводятся впервые. Показатели обилия рыбного населения в дельте Меконга очень вариабельны, отличаются в разных районах дельты, различных по своим гидрологическим и гидрохимическим параметрам. В пресной воде, например, рыбы гораздо больше, чем в миксогалинной (солоноватоводной) зоне», — рассказала руководитель экспедиции от ИнБЮМ, старший научный сотрудник отдела ихтиологии, к.б.н. Евгения Карпова.

Самыми стабильными на протяжении года оказались сообщества эстуарной зоны (акватории, где происходит смешение морских и речных вод). В пресноводной части главного русла Меконга, напротив, ученые обнаружили значительные сезонные вариации структуры рыбных сообществ.

Поскольку подобные исследования в дельте Меконга еще никогда не проводились, полученные сотрудниками ИнБЮМ результаты могут стать отправной точкой в долговременном мониторинге и выявлении трендов изменения речных сообществ, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«Наличие большого количества макропластика на дне Меконга оказывает специфическое влияние на распределение многих видов рыб. Растительный субстрат, содержащий значительное количество пластиковых фрагментов, очень привлекает донных (камбал, циноглосс, бычковых и лировых рыб), а также некоторых придонных представителей (горбылей, сомов, пальцеперов), что, возможно, связано с наличием остатков и запаха пищи. Результатом всего этого может быть нарушение пищевого поведения рыб и затруднение процесса их нагула», — отметила Евгения Карпова.

Привезенные в Севастополь образцы позволят специалистам ИнБЮМ уточнить таксономический статус некоторых малоизученных видов, в том числе с применением молекулярно-генетических методов, а также установить внутривидовую структуру популяций значимых для промысла видов рыб, населяющих реку Меконг.

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