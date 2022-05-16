Новости
Всего взято около 250 проб рыб и ракообразных. Фото пресс-службы ИнБЮМ

Севастопольские ученые помогают исследовать «население» Меконга

Специалисты Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН завершили седьмую экспедицию в рамках программы по изучению экосистемы реки Меконг во Вьетнаме. Отмечено, что такие исследования проводятся впервые.

Сотрудники отдела ихтиологии и лаборатории проблем идентификации вида ИнБЮМ находились во Вьетнаме с 23 февраля по 27 апреля. За это время они провели пять полевых выездов. Выполнено 120 донных тралений, также образцы собирали в зарослях водной растительности сачками.

Всего взято около 250 проб рыб и ракообразных. Часть из них обработали во время экспедиции, в лабораториях биостанции Южного отделения российско-вьетнамского Тропического центра в Хошимине. Ученые ФИЦ ИнБЮМ уже составили уточненные списки рыб и ракообразных вьетнамской дельты Меконга, получили их количественные характеристики.

«В реках и каналах дельты нами зафиксировано более 270 видов рыб и более 30 видов ракообразных. Замечу, что списки видов продолжают пополняться с каждой новой экспедицией. Для рыб полученные данные согласуются с уже имеющимися, а в отношении ракообразных подробные исследования таксономического состава проводятся впервые. Показатели обилия рыбного населения в дельте Меконга очень вариабельны, отличаются в разных районах дельты, различных по своим гидрологическим и гидрохимическим параметрам. В пресной воде, например, рыбы гораздо больше, чем в миксогалинной (солоноватоводной) зоне», — рассказала руководитель экспедиции от ИнБЮМ, старший научный сотрудник отдела ихтиологии, к.б.н. Евгения Карпова.

Самыми стабильными на протяжении года оказались сообщества эстуарной зоны (акватории, где происходит смешение морских и речных вод). В пресноводной части главного русла Меконга, напротив, ученые обнаружили значительные сезонные вариации структуры рыбных сообществ.

Поскольку подобные исследования в дельте Меконга еще никогда не проводились, полученные сотрудниками ИнБЮМ результаты могут стать отправной точкой в долговременном мониторинге и выявлении трендов изменения речных сообществ, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«Наличие большого количества макропластика на дне Меконга оказывает специфическое влияние на распределение многих видов рыб. Растительный субстрат, содержащий значительное количество пластиковых фрагментов, очень привлекает донных (камбал, циноглосс, бычковых и лировых рыб), а также некоторых придонных представителей (горбылей, сомов, пальцеперов), что, возможно, связано с наличием остатков и запаха пищи. Результатом всего этого может быть нарушение пищевого поведения рыб и затруднение процесса их нагула», — отметила Евгения Карпова.

Привезенные в Севастополь образцы позволят специалистам ИнБЮМ уточнить таксономический статус некоторых малоизученных видов, в том числе с применением молекулярно-генетических методов, а также установить внутривидовую структуру популяций значимых для промысла видов рыб, населяющих реку Меконг.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Всего взято около 250 проб рыб и ракообразных. Фото пресс-службы ИнБЮМ
  • Один из обитателей Меконга. Фото пресс-службы ИнБЮМ
  • Взвешивание образцов. Фото пресс-службы ИнБЮМ
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Начало года для предприятий с финансовой точки зрения будет непривычно жестким

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор компании «Нерей» Андрей ЗАБУГА

    Генеральный директор компании «Нерей»

    Андрей ЗАБУГА

    Дорогие кредиты сковали товарооборот на рыбном рынке

    Руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина ШПИГАЛЬСКАЯ. Фото пресс-службы КамчатНИРО

    Руководитель Камчатского филиала ВНИРО

    Нина ШПИГАЛЬСКАЯ

    Камчатская рыбохозяйственная наука не стоит на месте

    Генеральный директор Russian Maritime Production Group Алексей КИМ

    Генеральный директор Russian Maritime Production Group

    Алексей КИМ

    Компания RMPG прочно связана с российским рынком

    Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства Дмитрий РЫЖОВ

    Председатель ЦК профсоюза работников рыбного хозяйства

    Дмитрий РЫЖОВ

    Совместная работа эффективнее конфронтации

    Все интервью

    Личное мнение

    Директор отдела продаж компании «Нерей» Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

    Директор отдела продаж компании «Нерей»

    Наталья АЛЕКСАНДРОВСКАЯ

    Накормить рыбой конечного потребителя — наша цель

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Путина ждать не будет — надо разобраться с ветеринарными правилами

    Все материалы

    Крупным планом

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено компанией «Океанрыбфлот»

    Антикризисный пакет для рыбной отрасли: что выполнено?

    Красивый вид с заброшенного карьера. К сожалению, внизу свалка

    Тайга народная. Часть 3

    Кабаны у прикормочного места

    Тайга народная. Часть 2

    События

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Ленточку перерезали генеральный директор «Океанрыбфлота» Евгений НОВОСЕЛОВ, губернатор Владимир СОЛОДОВ, председатель краевого Законодательного собрания Ирина УНТИЛОВА. Фото Валентины Боковиковой

    «Океанрыбфлот» покажет гостям и жителям Камчатки морскую жизнь

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.