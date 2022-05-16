Российской рыбе приготовили «билеты» на Кубу

Россельхознадзор и Министерство сельского хозяйства Кубы согласовали ветеринарные сертификаты для экспорта рыбной продукции из РФ в республику.

Речь идет о пищевой рыбе, морепродуктах и готовых изделиях из них, сообщили Fishnews в пресс-службе ветеринарного ведомства. Электронную версию сертификата Россельхознадзор обещает разместить на своем официальном сайте.

Объекты, откуда планируется осуществлять поставки продукции, должны быть обследованы на соответствие требованиям кубинского законодательства и внесены в Реестр экспортеров компонента ФГИС «ВетИС» — «Цербер», напомнили в ведомстве.

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