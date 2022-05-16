Промысловики Сибири смогут побороться за лимиты ценных рыб

В Томской области на аукцион выставлены четыре доли квот для промышленного вылова стерляди и пеляди в реках региона. Заявки принимаются до 10 июня.

Организатор торгов — Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаются две доли квот стерляди и одна — пеляди на реке Оби с притоками, а также одна доля квоты стерляди на реке Чулым с притоками. Стартовые цены лотов — от 800 рублей до 2,5 тыс. рублей.

Торги предполагается провести 21 июня в Новосибирске. Лимиты предоставляются до конца 2033 г.

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