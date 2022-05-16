Заполярье увидит парусный мир глазами фотохудожника Василевского

В Мурманске открылась галерея морской фотографии. Автор Валерий Василевский представляет свои работы, сделанные в ходе рейсов на более чем 20 парусниках, включая барки «Седов» и «Европа».

В архиве Валерия Василевского собраны сотни тысяч морских снимков. Посмотреть лучшие из его работ можно в галерее морской фотографии в художественном салоне «Радица» (улица Воровского, 21).

Как рассказал корреспонденту Fishnews Валерий Василевский, он на протяжении семи лет является официальным фотографом Ассоциации учебных парусников, объединяющей все страны, имеющие учебно-парусные суда. С 1956 г. ассоциация проводит парусные регаты.

«История с «Седовым» началась в 2006 году, когда мне удалось попасть на борт, и мы отправились на Шпицберген из Норвегии. Собственно, это событие и предрешило мою дальнейшую судьбу. На «Седове» я ходил семь лет, прежде чем мои возможности расширились, когда в 2014 г. мне предложили работать на парусных регатах», — вспоминает фотохудожник.

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