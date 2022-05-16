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Компании, входящие в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота, утвердили кодекс устойчивого рыболовства. Фото пресс-службы АСРФ

АСРФ приняла Кодекс устойчивого рыболовства

Компании, входящие в Ассоциацию судовладельцев рыбопромыслового флота, утвердили кодекс устойчивого рыболовства. Он определяет принципы ведения промысла с минимальным воздействием на окружающую среду.

Совет Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) утвердил внутренний кодекс устойчивого рыболовства. В кодексе указано, что члены АСРФ намерены руководствоваться такими принципами, как сохранение рыбных запасов, минимизация влияния на окружающую среду, эффективное управление рыболовством, борьба с незаконным выловом и использованием деструктивных методов промысла. Этот подход касается не только рыболовства, но и переработки уловов, обработки грузов и продажи рыбной продукции.

Ассоциация рекомендует своим членам требовать от всех поставщиков строгого исполнения положений Кодекса поведения ФАО для ответственного рыболовства, а также ряда международных конвенций, соглашений и стандартов, преследующих аналогичные цели.

В кодексе декларируется важность сотрудничества с отраслевой наукой и природоохранными организациями, в том числе для мониторинга влияния промысла на уязвимые морские экосистемы и охраняемые виды морских животных. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ, члены ассоциации выступают за регистрацию прилова всех видов рыб и других морских организмов и внедрение технологий, снижающих объемы прилова, поддерживает стремление к полному использованию улова, минимизации выбросов и отходов производства.

Кроме того, в кодексе прописана необходимость соблюдения трудовых прав и социальных гарантий экипажей рыболовных судов, обеспечения безопасности на промысле и запрета принудительного труда.

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