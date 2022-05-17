Запасы сибирских рек — в поле зрения ВНИРО

В ходе весенних экспедиционных работ специалисты Новосибирского филиала ВНИРО исследовали характеристики промысловых рыб реки Томь и ее притоков, а также оценили влияние любительского рыболовства на речную экосистему.

В начале мая сотрудники Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии завершили экспедиционный выезд на реку Томь и ее притоки. Ученые устанавливали сроки нереста различных видов промысловых рыб — хариуса, тайменя, щуки, плотвы, леща, окуня, ельца, карася — и собирали данные об их размерах и возрасте.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, участники экспедиции провели мониторинг гидрологического и температурного режима водоемов. Ледоход в реках Кемеровской области начался 7 апреля и продолжался в среднем восемь дней. Из-за низкой температуры воздуха нерест в этом сезоне начался позже обычных сроков.

Кроме того, ученые пытались определить уровень нагрузки любительского рыболовства на речную экосистему. В апреле-мае количество рыбаков-любителей, добывавших мелкого частика на всех участках наблюдения, менялось в диапазоне от 5 до 15 человек. Средний улов на человека в день составлял до килограмма рыбы, причем примерно две трети всех уловов приходилось на уклею.

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