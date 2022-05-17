Среди КМНС Колымы разыграют рыболовный участок

В Магаданской области объявлен конкурс на участок для традиционного рыболовства представителей коренных народов. Заявки принимаются до 20 июня — даты вскрытия конвертов с предложениями.

Организатор торгов — Охотское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участок площадью 0,1 кв. км расположен в границах Северо-Эвенского городского округа на реке Большая Гарманда, впадающей в залив Шелихова. Длина участка по руслу реки — 1 км, расстояние до устья — 4 км.

Критерии оценки и сопоставления заявок — средневзвешенные показатели освоения квот за последние четыре года, средняя численность членов общины за тот же срок (этот критерий применяется только для представителей коренных народов, состоящих в общинах), удаленность участка от места жительства заявителя или места нахождения общины.

Конкурс предполагается провести в Магадане. Участок предоставляется на 10 лет.

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