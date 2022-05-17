На Кубани собрали богатые урожаи моллюсков

В Краснодарском крае за первый квартал произвели в общей сложности 56 тонн мидий и устриц. Это в девять раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает администрация региона.

«По итогам первого квартала 2022 года производство мидий и устриц составило 56 тонн: 50 тонн мидий и 6 тонн устриц. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года этот показатель был на уровне 6 тонн. Факторами роста стали хороший нерест, а также теплая зима, благодаря чему сформировалась хорошая кормовая база для моллюсков», — рассказал вице-губернатор Андрей Коробка.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной администрации, в прошлом году предприятия края вырастили 314 тонн мидий и устриц — на 30% больше, чем в 2020 г.

Устрицы и мидии на Кубани выращивают семь крупных предприятий, расположенных в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсинском районе, а также представители малого бизнеса.

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