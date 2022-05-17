По инвестквотам подготовили поправки

Минсельхоз предложил внести изменения в сфере требований к получателям инвестиционных квот под строительство береговых заводов. Речь идет об обязательствах по производству продукции на новом предприятии.

Министерство сельского хозяйства готовит изменения в правовую базу по инвестиционным квотам вылова. Проект постановления опубликован на сайте regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается внести изменения в Примерную форму договора о закреплении и предоставлении доли квоты. Поправки касаются пользователей, которые участвуют в программе инвестквот с заводами по переработке водных биоресурсов.

Предполагается убрать формулировку о том, что речь идет о водных биоресурсах, добытых по квотам инвестора.

Сейчас предусмотрено требование ежегодно выпускать определенный объем продукции на объекте инвестиций. Согласно предлагаемым поправкам, планируется предусмотреть такую обязанность с года, следующего за годом получения права на добычу.

При этом отчетность нужно будет направлять не позже 1 февраля года, следующего за отчетным. А не до 1 декабря, как сейчас. Это позволит структурировать и систематизировать процесс проверки исполнения обязательств инвестора, а также даст возможность объективно, на основании информации за весь год, выносить решение по невыполнению обязательств, говорится в пояснительной записке.

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