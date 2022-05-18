Два псковских озера определили под аквафермы

В Псковской области выставили на аукцион два рыбоводных участка — под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 17 июня.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участок, предназначенный под индустриальную аквакультуру, представляет собой озеро Атоли (Отоле) в Пустошкинском районе. Его площадь составляет 44 га, стартовая цена — 141 тыс. рублей. Этот РВУ предоставляется на десять лет на условиях обособленного водопользования.

Второй участок — озеро Велье в Печорском районе — предложен под пастбищную аквакультуру. Его площадь — 180 га, начальная цена — 461 тыс. рублей. Акватория предоставляется на восемь лет на условиях совместного водопользования.

Аукцион планируют провести 30 июня в Санкт-Петербурге.

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