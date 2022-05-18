Чукотка открыла китобойный сезон

Чукотский рыбохозяйственный совет распределил квоты серых и гренландских китов. Лимиты — в общей сложности на добычу 133 животных — получили десять общин коренных народов, охотники уже взяли первую добычу.

Три серых и четыре гренландских кита пока оставили в резерве, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

«В Провиденском городском округе квота составила 28 китов, из которых общине «Сиреники» разрешено добыть одного гренландского и пять серых китов, в Янраккыноте и Энмелене — по пять серых китов, в Чаплино — десять и в Нунлигране — три серых кита. В городском округе Эгвекинот общине «Анкальыт» выделили квоты на три серых кита. Самая большая квота у Чукотского района – 101 кит: «Лаврентия» выделено три и «Нунямо» два серых кита, а больше всех у «Дауркин» — 50 — и «Лорино» — 46 серых китов», — рассказали в региональном департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Первыми китобойный сезон открыли в Чукотском районе и Провиденском городском округе. 17 мая морские охотники общин «Лорино» и «Сиреники» добыли двух серых китов длиной 11 и 12,5 м каждый и весом по 13,5 и 21,1 тонны соответственно.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews