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Работа с образцами салаки. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Салака не обещает богатого пополнения

В Калининградском заливе Балтийского моря завершается весенний промысел балтийской сельди (салаки), освоено около 2,5 тыс. тонн — примерно 90% квоты. Ученые оценили путину удовлетворительно, но предупредили: в ближайшие годы увеличения нерестовой биомассы не предвидится.

Годовая квота салаки составляет 2,8 тыс. тонн — на 700 тонн ниже предыдущей. Причинами уменьшения лимита стала тенденция по снижению величины нерестового запаса. Сейчас промысел продолжается, но период пиковых уловов прошел, сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО.

Первые немногочисленные преднерестовые косяки сельди заходили в залив в феврале, но массовый нерест начался в середине марта с весенним прогревом вод. По данным АтлантНИРО, доминировало поколение 2019 г. — трехгодовики, численность которых составила 54%.

«Особенностью возрастного состава было значительное количество мигрирующего компонента — так называемой «морской» сельди, ее доля в уловах достигла 14,2%. Это медленнорастущая сельдь старших возрастов», — рассказали в филиале.

Линейные размеры сельди колебались в интервале 11-30 см, 53% особей имели длину 19-21 см. Средние показатели длины, массы и возраста составили 19,6 см, 48 г, 3,9 года соответственно. На протяжении всей путины более 70% рыб имели гонады в V, VI стадиях зрелости, в преднерестовом состоянии было 18% особей.

«По результатам наблюдений можно заключить, что поколение 2020 г., которое составит основу вылова ближайших двух лет, имеет численность ниже среднего уровня. Кроме того, средняя масса всех возрастных групп не превысила низкие показатели последних лет. Таким образом, нет оснований ожидать увеличения нерестовой биомассы в краткосрочной перспективе», — сделали вывод в АтлантНИРО.

По итогам путины ученые готовы дать рекомендации рыбодобывающим организациям на 2023 г. «В следующем году особую актуальность приобретет раннее развертывание промысла, т.к. значительную долю вылова должно составить многочисленное поколение четырехгодовиков, составляющее основу самых ранних нерестовых подходов сельди», — подчеркнули в филиале.

Фотографии предоставлены пресс-службой АтлантНИРО.

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