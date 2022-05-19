Рыбакам Чувашии напишут правила оформления ВСД

В Чувашской Республике планируют разработать порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов на выловленную рыбу. Отмечено, что две трети уловов региона не регистрируются во ФГИС «Меркурий» и поступают в оборот бесконтрольно.

Руководитель регионального управления Россельхознадзора Алексей Палькин принял участие в заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в республике. Речь шла в том числе о водных биологических ресурсах.

Алексей Палькин рассказал, что мониторинговая группа управления в информационной системе «Меркурий» анализирует работу пользователей, которым выделены квоты на реках Сура и Волга, Куйбышевском и Чебоксарском водохранилищах.

«По данным мониторинга, проведенного в 2021 году, установлено, что ветеринарные сопроводительные документы оформлены только на треть от разрешенного объема рыбы — это 35 тыс. кг. Таким образом, остальной объем добытой рыбы — более 67 тыс. кг — выпущен в оборот бесконтрольно», — сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Руководитель управления предложил комиссии объединить усилия по контролю за оборотом уловов. По итогам заседания принято решение подготовить порядок оформления ветеринарных документов на добытую рыбу. Для нормативного закрепления этих правил в регионе создадут рабочую группу с участием представителей минсельхоза и минприроды Чувашии, управлений Россельхознадзора и МВД.

Также по просьбе полиции будет проработан вопрос временного хранения изъятой продукции до окончания проверок.

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