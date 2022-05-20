«Рыбные» вузы и колледжи ждут абитуриентов с июня

Приемная кампания в вузы и колледжи Росрыболовства стартует с 1 июня. Планируется зачислить более 9 тыс. абитуриентов, в том числе 5,3 тыс. человек на бюджетной основе.

В ДФО к образовательным организациям Федерального агентства по рыболовству относятся Камчатский государственный технический университет и Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. В состав Дальрыбвтуза входят Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, Дальневосточное мореходное училище (филиал), Сахалинский морской колледж (филиал), Тобольский рыбопромышленный техникум (филиал), Славянский технический рыбохозяйственный колледж, рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

В число подведомственных Росрыболовству учебных заведений входят также Астраханский государственный технический университет, включая Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал), Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж, Ейский морской рыбопромышленный техникум (филиал), филиал в Ташкенте (Узбекистан).

На западе страны к «рыбным» вузам относятся Калининградский государственный технический университет, в том числе входящие в его состав Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, Санкт-Петербургский морской рыбопромышленный колледж (филиал), Учебно-методический кабинет рыбохозяйственного образования.

В Крыму «под крылом» ФАР работают Керченский государственный морской технологический университет и его филиал в Феодосии.

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