Три акватории Заполярья разыграют среди рыбоводов

В Мурманской области на аукцион выставлены три рыбоводных участка: два — под индустриальную аквакультуру, один — под индустриальную или пастбищную. Заявки принимаются до 23 июня.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, единственный морской участок расположен в Кандалакшском заливе Белого моря у острова Капша. РВУ предназначен для индустриальной / пастбищной аквакультуры. Площадь участка составляет 331 га, стартовая цена лота — 2,3 млн рублей.

Две других акватории предлагаются под индустриальную аквакультуру. Одна, площадью 23,4 га, расположена на озере Куропачьем. Ее начальная цена — 187 тыс. рублей. Вторая, площадью 14 га, находится на Княжегубском водохранилище. Торги за нее начнутся с 112 тыс. рублей.

Аукцион планируют провести 7 июля в Мурманске. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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