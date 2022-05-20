В Томской области переработку рыбы простимулируют рублем

Рыбопереработчики Томской области могут претендовать на субсидии по возмещению части затрат на развитие производства. Заявки принимаются до 31 мая.

Соответствующее объявление разместил областной департамент охотничьего и рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Средства предполагается выделять из регионального бюджета в рамках программы «Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области».

В частности, субсидии предоставляются на возмещение затрат, понесенных не ранее 1 января 2020 г. — на приобретение нового технологического оборудования, холодильного оборудования (в том числе бывшего в употреблении), автомобилей-рефрижераторов (в том числе б/у), а также услуг по их доставке и монтажу.

Получателями могут стать юридические лица (за исключением государственных или муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели. Размер субсидии составляет 50% затрат, но не более 2,5 млн рублей одному получателю в год.

Заявленная департаментом цель — к концу 2022 г. увеличить объем переработки и консервирования рыбной продукции в регионе не менее чем на 5% по сравнению с предыдущим годом.

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