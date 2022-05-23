Волгу собираются защитить от старых угроз

Дополнительные работы по сохранению и защите ресурсов Волги получат финансирование из федерального бюджета. В планах — ликвидация мазутохранилища в Ивановской области, демонтаж недействующих трубопроводов в Татарстане и другие мероприятия.

Работы по изоляции и ликвидации 15 источников загрязненияв бассейне реки Волги будут частично профинансированы за счет бюджетных средств в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Соответствующее постановление выпустило правительство.

Речь идет о работах, которые пройдут на территории Астраханской, Ивановской, Самарской, Ульяновской и Ярославской областей, а также в Чувашии и Татарстане.

Так, в Ивановской области планируется ликвидировать мазутохранилище, которое находится в 400 м от берега Волги, а в Татарстане — провести демонтаж недействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в акватории Нижнекамского водохранилища, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Одни из самых масштабных работ, заявили в пресс-службе, развернутся в Самарской области: на территории бывшего Средневолжского завода химикатов планируется изолировать шламоотстойник. Он представляет опасность для реки Чапаевки, впадающей в Волгу. Сметная стоимость этого проекта — более 2,5 млрд рублей. Его реализация займет около трех лет.

Подписание постановления приурочили ко Дню Волги. Праздник был учрежден по инициативе ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к сохранению одной из крупнейших рек на Земле.

Федеральный проект «Оздоровление Волги» реализуется с 2018 по 2024 гг. Его цель — улучшить экологическое состояние реки за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов низовьев.

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