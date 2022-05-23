Омулевый браконьер раскаялся и расплатился

В Бурятии возбуждено уголовное дело против местного жителя, уличенного в вылове омуля на озере Байкал. Мужчина вину признал, заявил о раскаянии и возместил ущерб в 430 тыс. рублей.

Фигурант рыбачил в местности Култушная Кабанского района, используя резиновую лодку и сети общей длиной около 80 м. Он добыл 59 особей байкальского эндемика, ущерб составил 430 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

Полиция изъяла у мужчины рыбу, навигационное оборудование и предметы промысла. Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов). Задержанного отпустили под обязательство о явке.

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