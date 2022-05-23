Алтайским аквафермерам предлагают озерные участки

В Алтайском крае объявлен аукцион на шесть озер для пастбищного рыбоводства площадью от 0,4 до 12,2 га. Заявки принимаются до 24 июня.

Торги организует Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, все участки представляют собой озера, расположенные в границах Заринского района.

Стартовые цены лотов — от 300 рублей до 9,8 тыс. рублей. Торги планируют провести 5 июля в Новосибирске. Все участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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