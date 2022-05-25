Рыбную отрасль ЕАЭС планируют развивать по общим принципам

ЕЭК предложила рекомендации по применению общих принципов и подходов к устойчивому развитию аквакультуры и рыболовства в государствах Евразийского экономического союза.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артак Камалян рассказал, что за последние 30 лет доля сектора аквакультуры в общемировом производстве рыбы увеличилась втрое и достигла 46%. В ЕАЭС производство продукции аквакультуры за пять лет выросло в 1,8 раза.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК, рекомендации по применению общих принципов и подходов выработаны по результатам обсуждения с представителями рыбной отрасли.

Артак Камалян подчеркнул, что предусмотренные меры направлены на внедрение инновационных и энергоэффективных технологий с использованием ESG-подходов, обеспечивающих снижение вреда окружающей среде, совершенствование систем сбора и использования отходов рыбохозяйственной деятельности, сбалансированное развитие производства и рынков рыбной продукции, повышение качества и расширение ассортимента продукции, использование мирового опыта.

Ожидается, что применение общих принципов и подходов поможет устойчивому развитию отрасли, повышению эффективности использования ресурсов и инвестиционных вложений, экологизации производств и насыщению рынка рыбной продукцией.

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