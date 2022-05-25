Сенаторы одобрили идею оздоровления Финского залива и Ладоги

Ленинградская область предложила масштабные меры по защите Финского залива и Ладожского озера. Инициативу поддержал комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

С докладом перед сенаторами выступил председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленобласти Александр Тимков, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Разработка федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите Финского залива и Ладожского озера может идти по примеру «Оздоровления Волги» нацпроекта «Экология». Он позволит сохранить водные объекты, в том числе за счет качественной очистки сточных вод. Сейчас количество выпусков сточных вод в водные объекты Ленобласти ― 447 единиц. Часть стоков сбрасывается без очистки или очищается недостаточно. Важно восстанавливать инфраструктуру: строить новые и реконструировать существующие канализационные очистные сооружения», ― отметил Александр Тимков.

Предложения региона поддержал Минстрой РФ. «Коллеги системно подошли к вопросу и определили первоочередные мероприятия. Среди городов — Выборг, Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, Волхов, Приозерск и другие, все с интересной историей. У нас действуют программы по оздоровлению Волги и Байкала. Возможно, стоит принять закон об оздоровлении всех водных бассейнов. В целом поступившие предложения могут быть поддержаны Минстроем», ― подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ Алексей Ересько.

Профильный комитет Совфеда единогласно проголосовал за инициативу. Министерству природных ресурсов и экологии РФ рекомендовали рассмотреть предложение правительства Ленинградской области — о разработке федерального проекта по экологическому оздоровлению и защите восточной части Финского залива и Ладожского озера по примеру федерального проекта «Оздоровление Волги» в рамках нацпроекта «Экология».

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