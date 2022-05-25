Общественный совет обратится к проблемам Каспийского региона

На заседании 14 июня Общественный совет при Росрыболовстве рассмотрит комплекс проблем, связанных с рыболовством и состоянием запасов водных биоресурсов Волжско-Каспийского бассейна.

Региональная тематика остается в фокусе внимания Общественного совета при Росрыболовстве. На заседании 14 июня члены совета планируют подробно рассмотреть проблемные вопросы Волжско-Каспийского бассейна. Как сообщает корреспондент Fishnews, речь пойдет не только о рыболовстве, но и о сохранении биоразнообразия, пополнении запасов водных биоресурсов и общем благополучии населения прибрежных территорий.

Кроме того, участники заседания намерены обсудить роль бассейновых научно-промысловых советов в вопросах регулирования правил рыболовства.

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