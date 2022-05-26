Западной Сибири уточнят правила рыболовства

Минсельхоз внес поправки в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна. Изменения вступят в силу с сентября.

Поправки утверждены приказом Министерства сельского хозяйства от 21 февраля 2022 г. № 88, сообщает корреспондент Fishnews. Изменения касаются, в частности, регулирования прилова видов, на которые не устанавливается общий допустимый улов. Также уточняется география некоторых водных объектов, устанавливается срок запрета добычи рипуса в Нижне-Качканарском водохранилище, меняется промысловый размер щуки. Разрешается применение плавных сетей для лова чира, пелядя (сырка) и язя в Оби, Большой, Малой и Горной Оби.

Кроме того, поправки касаются маркировки сетей для традиционного рыболовства КМНС, сетной любительской рыбалки на участках, суточных норм судака, налима и линя в Курганской области (по 1 кг), прилова «одуемых» на промысле в Енисейском рыбохозяйственном районе. Большой блок изменений затронул периоды запрета на добычу водных биоресурсов на определенных акваториях.

Западно-Сибирский бассейн подразделяется на Обь-Иртышский и Енисейский рыбохозяйственные районы. К этому бассейну, в частности, относятся Карское море, море Лаптевых, водные объекты в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО — Югре, Ямало-Ненецком автономном округе, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Тыве, Хакасии, Красноярском крае.

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