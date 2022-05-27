Рынок Саудовской Аравии открылся еще для нескольких предприятий России

Власти Саудовской Аравии расширили список российских производителей рыбной продукции, которые имеют право на поставки в королевство. Теперь это в общей сложности 25 предприятий.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Королевства Саудовская Аравия расширило перечень компаний для поставок молочной и рыбопродукции на собственный рынок.

Право доступа получили еще два молоко- и шесть рыбоперерабатывающих российских предприятий, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Всего в настоящее время право экспорта продукции в Саудовскую Аравию имеют 15 компаний по производству молочной и 25 — рыбной продукции из России.

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