Аквафермерам Тюменской области предлагают рыбные пастбища

В Тюменской области на аукцион выставили шесть озер под пастбищную аквакультуру, заявки можно подавать до 6 июля включительно. Два участка имеют площади примерно по 600 га и начальные цены около 500 тыс. рублей каждый.

Торги организует Нижнеобское теруправление Рыболовства. Согласно аукционной документации, РВУ расположены в Вагайском, Нижнетавдинском, Ишимском, Армизонском и Викуловском муниципальных районах.

Площади участков — от 5 до 630 га, стартовые цены — от 4 тыс. до 504 тыс. рублей. Самыми дорогими лотами стали озера Бачкуль и Большой Чуртан.

Аукцион планируется провести 14 июля в Тюмени. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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