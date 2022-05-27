Молодь в лиманах Кубани навестили ученые

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО провели комплексные исследования в азовских лиманах Краснодарского края. Они оценили эффективность нереста полупроходных судака и тарани, а также состояние молоди на ранних этапах развития.

Мониторинговые работы охватили лиманы Ахтарско-Гривенской системы, Темрюкского района Краснодарского края, а также водоемы Бейсугского нерестово-выростного хозяйства, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Ученые провели обловы водоемов икорной сетью, молодь была зафиксирована практически на каждой станции. Кроме того, в лиманах взяли гидробиологические пробы для оценки состава и количества кормовых организмов, необходимых для питания молоди судака и тарани.

Также выполнены гидрологические исследования для изучения качественного и количественного состава воды. Измерялись показатели температуры, прозрачности, солености, определялись скорость течения и ветра. В рамках гидрохимического анализа отбирались пробы воды на содержание кислорода, азотосодержащих соединений, фосфатов и других веществ. Анализ этих данных позволит ученым сделать выводы о состоянии среды обитания водных биоресурсов, определяющем динамику роста и созревания рыбы.

Фотографии пресс-службы АзНИИРХ.

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