На востоке Сахалина ликвидировали подпольный крабовый цех

Сахалинские полицейские выявили цех по переработке незаконно добытого камчатского краба, изъято более 100 кг ракообразных. Ведется поиск браконьеров, поставлявших сырье.

Правоохранители получили оперативную информацию, что житель Поронайска скупает у браконьеров краба для дальнейшей продажи. Причем хранит и перерабатывает деликатес в антисанитарных условиях в нелегальном цеху, оборудованном в частном доме на берегу залива Терпения, рассказали Fishnews в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

При обыске в помещении были обнаружены емкости для варки краба, весы, оборудование для упаковки, а также холодильные мощности. Изъято 43 особи ракообразных, ущерб оценили в сумму свыше 600 тыс. рублей.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело, он находится на подписке о невыезде. Следствие устанавливает браконьеров, поставлявших биоресурсы на переработку.

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