Морской регистр поможет подсчитать судовые выбросы углерода

Российский морской регистр судоходства разработал онлайн-калькулятор, который позволяет рассчитать коэффициенты интенсивности выбросов судном углерода, а также определить рейтинг его углеродной интенсивности.

Требования по расчету значений фактического (достигнутого) и целевого эксплуатационного коэффициента интенсивности выбросов углерода (Carbon Intensity Indicator – CII) становятся обязательными с 1 января 2023 г. «После 2023 года необходим ежегодный расчет для судов конкретных типов валовой вместимостью 5000 и более, совершающих международные рейсы. Судовладелец выполняет расчет самостоятельно или привлекает компетентную организацию», — рассказали Fishnews в пресс-службе Морского регистра.

На основании значения фактического CII и данных по расходу топлива морская администрация государства флага или признанная организация определяет рейтинг углеродной интенсивности — А, В, С, D и E, где А — наивысший рейтинг, который присваиваются судну. В случае низкого рейтинга (E в течении года или D в течение трех лет подряд) судно должно разработать план корректирующих действий и включить его в пересмотренный План управления энергоэффективностью судна (SEEMP). Способы достижения CII на предстоящие три года, начиная с 2023 г., также должны быть указаны в SEEMP.

Регистр рекомендует судовладельцам провести самостоятельную предварительную оценку CII и рейтинга углеродоемкости судов на основании уже имеющихся данных по расходу топлива за 2019–2021 гг. и предпринять первоочередные корректирующие действия для планомерного внедрения требований.

Калькулятор доступен судовладельцам через личный кабинет на сайте rs-class.org.

«Новый онлайн-сервис РС позволяет получить предварительный расчет значений CII и не отменяет обязательства судовладельца по предоставлению детального расчета в морскую администрацию или признанную организацию. Отчет, создаваемый с помощью калькулятора, не является нормативным документом о соответствии судна требованиям ИМО», — подчеркнули в пресс-службе.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews