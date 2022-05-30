Волжские университеты договорились о синхронном изучении реки

Нижегородский и Астраханский госуниверситеты намерены сотрудничать в исследованиях Волги и северной части Каспия. Важной составляющей совместной работы должны стать изыскания в области биологии.

Соглашение о сотрудничестве двух вузов подписано на форуме «Каспий-2022», сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ученые ННГУ и Астраханского госуниверситета совместно с Институтом биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН впервые проведут комплексные исследования всего каскада волжских водохранилищ, а также дельты Волги и северной части Каспийского моря.

«Мы объединяем усилия и будем совместно исследовать причины, последствия и пути предотвращения цветения воды, оценивать ее качество по гидрофизическим, гидрохимическим и гидробиологическим показателям, изучим влияние видов-вселенцев на структуру, функционирование и потенциальную продуктивность гидроэкосистем», — рассказал проректор ННГУ по научной работе Михаил Иванченко.

Ожидается, что синхронное проведение исследований в акваториях Верхней, Средней и Нижней Волги поможет дать интегральную оценку состояния реки и ее бассейна, а также оценить тенденции ее изменения. Совместная экспедиция сотрудников и студентов двух вузов запланирована на 2023 г.

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