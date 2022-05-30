На реках Ростовской области приготовили новые РВУ

В Ростовской области на аукцион выставлены 14 речных участков под пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 27 июня.

Торги организует Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 0,9 га до 99 га расположены в границах Боковского, Зимовниковского, Зерноградского, Песчанокопского, Морозовского, Орловского, Целинского, Семикаракорского районов.

Стартовые цены лотов — от 700 рублей до 79 тыс. рублей. Торги планируют провести 5 июля в Ростове-на-Дону. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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