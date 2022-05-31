«Краскино» прервет работу на 3 июня

В Приморском крае 3 июня не будет работать ряд пунктов пропуска на границе с Китаем — в связи с традиционным Фестивалем лодок-драконов в КНР. В частности, на день закроется АПП «Краскино — Хуньчунь».

Также 3 июня не будут пропускать транспортные средства погранпереходы «Полтавка — Дунин» и «Турий Рог — Мишань», сообщили Fishnews в пресс-службе Росгранстроя со ссылкой на Владивостокский филиал.

Отмечено, что погранпереход «Пограничный — Суйфэньхэ» будет работать в штатном режиме.

Участникам ВЭД рекомендовали учитывать эту информацию при планировании пересечения российско-китайской границы.

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