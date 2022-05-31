Коронавирус усложнил рыбакам получение китайских виз

Консульский департамент Министерства иностранных дел КНР дал разъяснения по оформлению виз членам экипажей российских судов, прибывающих в республику.

Перевод ноты китайского МИД российскому посольству опубликовало Амурское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. В письме указывается, что ситуация с распространением коронавируса в мире остается напряженной. В связи с этим правительство Китая уделяет повышенное внимание иностранным гражданам, приезжающим в КНР для работы.

«Просим Посольство обратить внимание российских судоходных компаний на необходимость совместного с китайскими предприятиями-партнерами обращения в соответствующие местные провинциальные органы по иностранным делам или в компетентные коммерческие органы для оформления писем-приглашений, после чего следует обращаться в дипломатическое представительство либо консульские учреждения Китая в России», — говорится в ноте.

Также китайская сторона просит в случае необходимости согласований по отдельным делам своевременно уведомлять Консульский департамент МИД КНР.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews