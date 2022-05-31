В правила рыболовства для Северного бассейна внесли большой блок изменений

Минсельхоз выпустил приказ о внесении изменений в правила рыболовства для Северного бассейна. Документ вступит в силу с 1 сентября.

Изменения в правила рыболовства для Северного бассейна утверждены приказом Минсельхоза РФ от 28 февраля 2022 г. № 107. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, поправки предусмотрены для промышленного лова, любительской рыбалки, традиционного промысла коренных малочисленных народов Севера.

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